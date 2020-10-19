مجدي عبد الغني مهنئا الأهلي والزمالك على الفوز بالمغرب: نتائج طيبة خارج الديار

هنأ مجدي عبد الغني فريقي الأهلي والزمالك بعد فوزهما على فريقي الوداد والرجاء في المغرب،في مباراة الذهاب بدور نصف نهائي دورى ابطال افريقيا .

وغرد مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " ألف مبروك لفريقي الأهلي و الزمالك الفوز وتحقيق نتائج طيبة خارج الديار , على أمل ان تستكمل على خير بمشيئة الله في القاهرة " .

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.