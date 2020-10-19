ميدو يكشف سبب تأخر تغييرات باتشيكو أمام الرجاء

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أنا شايف إن امبارح تغييرات باتشيكو ماتاخرتش ولا حاجة، الوقت اللي هو كان عايز يسحب فيه اوباما كان اوباما بيقوم بمجهود دفاعي مميز جدا وبيرد يساعد طارق واسلام كويس جدا وكان رتم الماتش علي جدا صعب انه يغيره لانه لسه مش واثق ان زيزو هيقوم بنفس الدور الدفاعي كرقم١٠".
وحقق الزمالك الفوز على الرجاء، بهدف نظيف، عن طريق النجم المغربي أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.
ويستضيف الزمالك نظيره المغربي، في لقاء الإياب، يوم السبت المقبل، في القاهرة.
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