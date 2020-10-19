هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

علق الخبير التحكيمي المغربي محمد الموجه على أداء الكاميروني أليوم نيانت حكم مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربي، بهدف دون رد، سجله أشرف بن شرقي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الزمالك والرجاء العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لصالح فريق الرجاء.

وقال محمد الموجه في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الدقيقة 17 لم يعلن الحكم عن ركلة جزاء مستحقة للرجاء بعد عرقلة واسقاط سفيان راحيمي من طرف أحمد عيد الذي ارتمى بكامل جسده على لاعب الرجاء واسقطه داخل منطقة الجزاء".

وأضاف:" هدف أشرف بن شرقي سليم حيث أنه ارتقى أعلى من مدكور لاعب الرجاء وسجل برأسية دون ارتكاب مخالفة".

وتابع:" الدقيقة 64 لم يعلن عن خطأ واضح للرجاء على مشارف منطقة الجزاء الشيء الذي دفع الى احتجاج لاعبي الرجاء دون رد فعل من الحكم".

وواصل:" الدقيقة 66 لمسة يد على مدافع الزمالك "محمد عبد الغني" داخل منطقة الجزاء، لكنها غير متعمدة نظرا لعامل القرب، وبالتالي قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب بعد مشاورة حكم الفار".

وتابع:" الدقيقة 67 لمسة يد ايضا غير متعمدة على أحد مدافعي الزمالك داخل منطقة الجزاء، ليأمر الحكم باستمرار اللعب بعد مشاورة حكم الفار.

وواصل:" الحكم أنذر لاعبين من الزمالك وهما الحارس محمد أبو جبل ومصطفى محمد بسبب تأخير استئناف اللعب، كما تجدر الإشارة إلى أن الحكم كان مجحفا في احتساب الوقت بدل الضائع "دقيقتين " في الشوط الاول، و٣ دقائق في الشوط الثاني.