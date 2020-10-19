انضباط الجبلاية تفصل فى شكاوى الأهلى والزمالك اليوم

تعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برئاسة المستشار سيد البنداري جلسة اليوم الإثنين لمناقشة الشكاوي المتبادلة بين ناديي الأهلي والزمالك .

وقررت لجنة الانضباط استدعاء العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والممثل القانوني لنادي الزمالك بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تقدم به كل من الناديين ضد الآخر.



ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى أقاويل مندوبي الأهلى والزمالك ثم صدور القرار الخاص .

وكانت اللجنة قد قامت بتغريم فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك 100 ألف جنيه لما بدر من اللاعب التونسي تجاه الحكم، كما قررت أيضًا قبول التظلم المقدم من علاء العال المدير الفني لنادي بتروجيت وإلغاء العقوبة الموقعة عليه سابقا.