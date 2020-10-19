رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأكد رحيل أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن القلعة الحمراء قبل خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا حال تأهل الأهلي إليها .

واقترب الأهلى بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الكبير خارج الديار على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى .

وعلم " دوت الخليج " أن أحمد فتحى لن يكون متواجدا مع النادى الأهلى بشكل رسمي حال التأهل لها بسبب لوائح اتحاد الكرة التى تنص على انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بمجرد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

ويتبقى للأهلى مباراة واحدة فى الدوري الممتاز والتى من المقرر أن يلعبها قبل النهائى الإفريقي وفقا للجدول المعلن وهو ما يشير إلى أن مباراة الأهلى والوداد المغربي المقبلة فى إياب الدور نصف النهائى لأبطال إفريقيا ستكون الأخيرة لأحمد فتحى على المستوى القاري مع الأهلي .

وكان أحمد فتحى وقع على عقود انتقاهل إلى بيراميدز قبل عدة أشهر بشكل رسمي فى عقد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة .

وجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".

وأضاف : " لازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".