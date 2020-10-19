وفاز النادي الأهلي على نظيره الوداد بثنائية نظيفة بينما فاز نادي الزمالك أيضًا على نظيره الرجاء بهدف دون رد،مما يرجح كفة الثنائي للوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا.
وتدور الترشيحات داخل الإتحاد الإفريقي " كاف " حول 6 أسماء من الحكام ، لإدارة المواجهات القادمة في دور الإياب للنادي الأهلي والزمالك وهم ( السنغالي ماجيت ندياي، الجزائري مصطفى غربال، الإثيوبي باملاك تيسيما، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز ، والزامبي بكاري جاساما ، الكونغولي جان جاك نادلا).
ومن المنتظر أن يعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لكل مباراة ، وذلك في الأيام القليلة القادمة .
وكان الكاميروني نيانت قد إدار لقاء الذهاب بين الرجاء والزمالك وتسبب في لغط كبير حول عدم إحتسابه لركلتي جزاء لصالح الفريق المغربي ، بينما أدار الزامبي سيكازوي مباراة الذهاب بين الوداد والأهلي.
ويلتقي نادي الأهلي نظيره الوداد يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي الزمالك نظيره الرجاء يوم السبت القادم ، وتقام المباراتين على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاءات الحسم.. الحكام المرشحون لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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