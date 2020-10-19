طارق شكري يزور الأهلي مرتين ويحتفل مع جماهيره بالفوز على الوداد

قام المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بزيارتين لفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، رافقه خلالهما كلا من النائب محمد السلاب وعمرو السنباطي.

وكان فى استقبال شكري، خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي وعدد من مسئولي النادي.

التقى شكري خلال زياراته بعدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وأيضًا جماهير المشجعين، حيث استمع منهم إلى اهتماماتهم وتطلعاتهم ومطالبهم في الدائرة؛ كما قام بجولة أشاد فيها بالتطوير والإنشاءات الجديدة التي يشهدها فرع النادي الأهلي بمدينة نصر تحت إشراف مجلس الإدارة بقيادة محمد الخطيب.

وأتت زيارات المهندس طارق شكري ضمن نشاطه لاستطلاع أوضاع الأندية والمنشآت الرياضية الموجودة في مدينة نصر ومصر الجديدة، ورغبة منه في دعم النادي الأهلي وجمهورة قبل مباراته مع نادي الوداد المغربي.

وهنأ شكري النادي الأهلي وجمهوره على الفوز في مباراة نصف النهائي في دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي والتي انتهت مساء السبت بفوز النادي الأهلي ٢/ ٠، متمنيًا أن يكون النهائي مصريًا خالصًا وأن يتأهل فريق الزمالك أيضًا بعد فوزه على نادي الرجاء البيضاوي مساء اليوم بإذن الله.

وأضاف شكري أن الرياضة هي أحد أهم المجالات التي تشغله كمهندس وكمستثمر وكسياسي، حيث عمل خلال الفترة الماضية على إنشاء وتطوير عدد من المنشئات الرياضية كان آخرها توقيع اتفاق نادي رولان جاروس مصر. وهنأ شكري جمهور النادي الأهلي وإدارته مرة أخرى بالأداء المشرف الذي قدمته اللاعبة العالمية ميار شريف خلال مشاركتها في بطولة رولان جاروس الدولية الشهر الجاري.

وأشار شكري خلال لقاءاته بالنادي الأهلي إلى أهمية النوادي الرياضية والاجتماعية في مصر، وأن المجتمع شعر بأهمية الدور الذي تلعبه خاصة بعد الإغلاق الذي تم أثناء جائحة كورونا، كما ناقش شكري مع المواطنين عدد من مقترحاتهم للقوانين المطلوبة لدعم وتحفيز النشاط الرياضي والأندية الرياضية والاجتماعية والتي يطالبون مجلس النواب المقبل بتبنيها.