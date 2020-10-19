بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروى بشأن إمكانية غياب

حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى عن المشاركة مع فريقه فى المباراة النهائية لأبطال إفريقيا حال الحصول على البطاقة الصفراء، خلال مواجهة الوداد المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا .

وعلم " دوت الخليج " أنه لا يوجد لاعب فى الأهلى مهدد بالغياب عن المباراة النهائية، حال الحصول على البطاقة الصفراء خلال مباراة الوداد المقبلة ، حيث لا يحمل اى لاعب فى الفريق " إنذارين " وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي امتلاك اللاعب " 3 إنذارات " للغياب عن المباريات .

ويمتلك محمد الشناوى إنذارا واحدا وهو ما يشير إلى انه حال الحصول على البطاقة الصفراء فى المباراة المقبلة سيشارك بشكل طبيعى فى المباراة النهائية وكذلك الأمر بالنسية للمالى أليو ديانج .

ووجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".

وأضاف : " لازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".