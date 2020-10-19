وتعرض اللاعب المغربي سفيان رحيمي لإصابة في الأنف إثر إصطدامه بأحد لاعبي الزمالك في كرة مشتركة.
وأعلن نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي خضوع اللاعب لجراحة في الأنف وذلك عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك .
وجاء نص البيان كالتالي:.
"خضع لاعب نادي الرجاء الرياضي سفيان رحيمي لعملية جراحية، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نادي الرجاء الرياضي ضد الزمالك المصري، والتي نتج عنها كسر مزدوج على مستوى الأنف."
"لقد كللت العملية الجراحية بنجاح، حيث من المنتظر أن يستأنف رحيمي تدريباته الجماعية رفقة الفريق يوم الأربعاء المقبل، وأن يرافق الفريق إلى مصر لمواجهة نادي الزمالك المصري برسم إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا."
جدير بالذكر أن الرجاء سيحل ضيفًا على الزمالك في مباراة العودة المقرر لها يوم 24 من أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملية جراحية لـ نجم الرجاء| وهذا موقفه من مباراة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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