عملية جراحية لـ نجم الرجاء| وهذا موقفه من مباراة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الرجاء المغربي خضوع سفيان رحيمي نجم الفريق ، لعملية جراحية في الأنف ، إثر إصابته في مباراة الزمالك أمس ، والتي انتهت بفوز فريق الأبيض بهدف نظيف.

وتعرض اللاعب المغربي سفيان رحيمي لإصابة في الأنف إثر إصطدامه بأحد لاعبي الزمالك في كرة مشتركة.

وأعلن نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي خضوع اللاعب لجراحة في الأنف وذلك عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك .

وجاء نص البيان كالتالي:.