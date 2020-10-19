رسميا.. أبو جبل رجل مباراة الزمالك والرجاء

حصل الدولي محمد أبوجبل، حارس نادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي المغربي مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف" فيديو لأبرز تصديات محمد أبو جبل في مباراة الرجاء ضد الزمالك، معلنًا فوزه بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وساهم محمد أبو جبل بشكل كبير في فوز الزمالك على الرجاء، بفضل أدائه المميز قبل جولة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق قد أشاد باللاعب في مباراة الأمس ، وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أبو جبل كان مركز في مباراة الأمس، ونقل ثقته في نفسه لكل زمايله".

وأضاف: "أكثر ما أسعدني هو عدم إضاعته للوقت خلال المباراة (ويعمل شغل بلدي في اخر نص ساعة)، وهذا ما قلل الوقت بدل من الضائع وبالتالي قلل الضغط على اللاعبين في آخر المباراة."

واختتم: "هناك كرتين فقط تسرع في لعبهم وكان عليه الهدوء بعض الشيء".