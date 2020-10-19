الأزمات تحاصر المقاصة.. رحيل جماعي عن الفريق بسبب المستحقات المالية

بدأ نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة تنفيذ خطة الرحيل عن الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب تصاعد الأزمة المالية التى يمر بها الفريق ووصولها إلى طريق مسدود.

وشهدت الساعات الماضية رحيل عدد من لاعبي المقاصة وعلى رأسهم الأوغندى خالد أوتشو لاعب الوسط والذى وقع بشكل رسمي إلى الاتحاد السكندري.

وجاء رحيل أوتشو عن المقاصة بسبب عدم الإلتزام بسداد مستحقاته المالية ، وأبلغ أوتشو مسئولى المقاصة رسميا بالرحيل رافضا كل محاولات بقاءه ، وفشلت كل محاولات المقاصة فى الإبقاء محمد كناريا لاعب الوسط المعار من سموحة ، وكان المقاصة دخل مع اللاعب فى مفاوضات للإبقاء معه فى الموسم الجديد ولكنه رفض كل المحاولات وقرر الرحيل عن الفريق الفيومي.

وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجم عمر ومرعي الذى رفض كل محاولات المقاصة فى البقاء ، وأصبحت أيام محمد إبراهيم داخل الفريق معدودة بسبب تمسك اللاعب فى الرحيل والانتقال إلى أحد أندية القمة فى الدوري فى الموسم الكروى الجديد.

وأيضا استقر صلاح ريكو لاعب الوسط على الرحيل عن جدران الفريق الفيومي ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للحارس أحمد عادل عبدالمنعم .

وتشهد الفترة الحالية، حالة كبيرة من عدم الاستقرار داخل فريق المقاصة بسبب رفع عدد من اللاعبين راية العصيان لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وتهديد بعضهم بفسخ التعاقد خلال الفترة القليلة المقبلة حال عدم حل الأزمة، وهو الأمر الذى دفع إيهاب جلال ومن بعده على عاشور إلى تقديم استقالة من تدريب الفريق خاصة بعدما أصبحت الأوضاع بالغة الصعوبة داخل نادى المقاصة في الوقت الحالي خاصة بعد فشل كل الطرق حتى الآن في الوصول إلى حل للأزمة المالية.