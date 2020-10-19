بأوامر طولان.. صفقات قوية فى إنبي خلال الميركاتو الصيفي

بدأ مسئولو نادي إنبي فى تنفيذ خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بضم مجموعة من الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . ونجح مسئولو نادى إنبي فى حسم ضم محمد سامى مدافع غزل المحلة . وكذلك الأمر بالنسبة بالنسبة للتونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلى والذى تم الدخول فى مفاوضات قوية معه خلال الأيام القليلة الماضية لحسم ضمه . ويسعى إنبي إلى حسم التعاقد مع زياد بوغطاس فى ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وقدرته على إفادة الفريق البترولى خلال الموسم الكروى المقبل نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها اللاعب . كما اقترب إنبي من حسم التعاقد مع محمد حمدان مهاجم المحلة بعد أن أبدى الجهاز الفنى قناعاته التامة بقدرات اللاعب الفنية وقدرته على تدعيم خط الهجوم بشكل قوى ، وأيضا اقترب إسلام صالح لاعب وسط إف سي مصر من الانتقال إلى الفريق البترولى خلال الميركاتو الجاري .

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