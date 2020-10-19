وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الأهلي فريق محترم ولديه مدرب رائع بالنسبة لي هو الأفضل في إفريقيا فسيضيف للفريق الأحمر فهو لديه شخصية البطل ولديه روح كبيرة".
وتابع: "الزمالك فريق ليس لديه لاعبون جيدون بقدر الأهلي لكنهم يلتزمون بالملعب ويطبقون كلام المدرب فهو فريق قوي دفاعيًا، يعرف كيف يلعب".
واختتم: "الثنائي قدم أداء جيدا في الذهاب على الأراضي المغربية وأعتقد أن الأهلي والزمالك سيصعدان للنهائي ، والأبيض سيتوج بالبطولة هذا العام".
يذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق الوداد بثنائية نظيفة ، بينما استطاع الزمالك الفوز على الرجاء بهدف نظيف ، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.