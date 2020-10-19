أحمد حسن: موسيماني قادر على صناعة تاريخ كبير مع الأهلي

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الوداد المغربي، ونجح في تحقيق انتصار مستحق.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي مع فايلر بعد توقف كورونا لم يظهر بالشكل الأمثل، ولكن في لقاء الوداد حضرت شخصية الفريق، والدور الأكبر في ذلك يحسب للمدرب بيتسو موسيماني".

وأضاف: "موسيماني هو الأنسب لقيادة الأهلي في التوقيت الحالي، وهو قادر على صناعة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء، وهو يحظى بقبول جماهيري كبير، وبالأخص عقب لقاء الوداد، زادت ثقة الجماهير في المدرب".

وواصل: "موسيماني على دراية تامة بالكرة الإفريقية، خاصة أنه خاض مباريات أمام نفس الفرق مع صن داونز، المدرب لعب بالطريقة المعتادة (4-3-2-1)، وبدأ بـ أفشة منذ بداية اللقاء، وهي رسالة للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "محمد الشناوي يواصل التألق مع الأهلي، وكذلك أبوجبل مع الزمالك وهو أمر مفيد لمنتخب مصر، ورغم غيابات الدفاع في الفريق الأحمر، لكن الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف مع علي معلول ومحمد هاني قدموا مباراة جيدة".

وتابع: "محمد هاني لاعب جيد ويتطور بشكل جيد، ولكنه يعاني من الضغط الجماهيري، هو من اللاعبين المهمين، وهو بعيد عن أجواء الإعلام والسوشيال ميديا، البعض يبحث فقط عن الأخطاء ولا ينظر للإيجابيات، هاني قدم مباراة كبيرة".

وأردف: "السولية وديانج لعبوا المباراة من بدايتها رغم التوقعات بوجود ثلاثي في خط الوسط، لكن جرأة موسيماني ورغبته في الحفاظ على طريقة اللعب، الأهلي نجح في تحجيم الوداد منذ بداية اللقاء، وكان هناك ضغط عالٍ، وأربك الدفاع المغربي، النادي الأهلي كان قادر على الفوز بثلاثة أهداف على الأقل".

واستطرد: "الأهلي فاجأ الوداد بالضغط العالي، عن طريق الرباعي الشحات وأفشة وأجايي ومروان، ومن خلفهم السولية وديانج، الفريق نجح في فرض شخصيته على اللقاء، ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الاول الذي أربك حسابات الوداد، والأمر المميز أنه لم يتراجع للدفاع، ولكن بدأ في الضغط من جديد على الدفاع".

يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على نادي الوداد بنتيجة 2 /0 ، على ملعب محمد الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة القادم على إستاد القاهرة.