أحمد حسن: حسين الشحات حرم الأهلي من ضمان التأهل لنهائي دوري الأبطال مبكرا

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي لم يحسم الصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، وأن لقاء الإياب أمام الوداد المغربي لن يكون سهلًا.

وقال أحمد حسن، عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "البعض توقع أن الأفضلية ستكون لمشاركة أحمد فتحي أمام الوداد، وموسيماني بالتأكيد يعلم بإمكانية غياب فتحي عن المباراة النهائية، ومن الوارد أنه يرى سرعة هاني أفضل، بينما علي معلول كانت له الأولوية الهجومية في تلك المباراة، وهاني وحسين الشحات استطاعوا التعامل بشكل جيد مع هجوم الوداد من الجبهة اليمني للأهلي".

وأضاف: "ديانج من أفضل المحترفين الذين تعاقد معهم الأهلي في آخر عشر سنوات، لاعب لديه المقومات للعب في أوروبا، الجميع فوجئ بسحبه من الشوط الثاني، ولكن موسيماني فكر في لقاء الإياب، وديانج لاعب مهم بالنسبة له، وبعد مشاركة حمدي فتحي بدلا منه قدم مباراة جيدة، رغم أن التغيير كان فيه مغامرة، لكن حالة "الفوقان" بين اللاعبين ساهمت في اتخاذ القرار بخروجه بعد حصوله على البطاقة الصفراء".

وواصل" :البعض توقع أن آليو بادجي سوف يشارك، لكن قد يكون شارك مروان محسن للعب كمحطة في اللقاء، وهي وجهة نظر فنية، قد يكون موسيماني على قناعة بمروان".

وتابع: "نسبة استحواذ الأهلي كانت أعلى من الوداد، الأهلي استحوذ على الكرة بنسبة 53%، الفريق الأحمر كان الأخطر وهدد مرمى الفريق المغربي كثيرا، وكانت اللياقة البدنية مميزة، وأهدر حسين الشحات فرصة هدف مؤكدة، إذا تم تسجيلها لتأكد وصول الأهلي إلى المباراة النهائية".

وقال: "إن الأهلي لديه 11 محاولة منهم 3 على المرمى، و8 للوداد بينهم 2 فقط على المرمى".

وأضاف: "الجهاز الفني للأهلي يعلم مدى صعوبة لقاء الإياب، والجماهير الودادية كانت عامل فارق، ولقاء العودة لن يكون سهلا، والصعود لم يحسم، وعلى الأهلي ضرورة تسجيل هدف مبكر، من أجل حسم الصعود".