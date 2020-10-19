الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

يواجه طارق حامد ومصطفى محمد ومحمد أبو جبل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك خطر الغياب عن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا حال الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الرجاء المغربي السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا.

واقترب الزمالك بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية لـ أبطال إفريقيا بعد فوزه خارج الديار على حساب الرجاء المغربي بهدف دون رد عن طريق نجمه الأبرز أشرف بن شرقي.

ويمتلك كل من الثلاثي حامد ومصطفى محمد وأبو جبل أنذارين وفى حال الحصول على بطاقة صفراء ثالثة خلال مواجهة الرجاء فسيتم الغياب عن المباراة النهائية حال تأهل الزمالك لها وذلك وفقا للوائح الكاف.

أما بخصوص الأهلى ، لا يوجد أى لاعب مهدد بالغياب عن المباراة النهائية، حال الحصول على البطاقة الصفراء خلال مباراة الوداد المقبلة ، حيث لا يحمل اى لاعب فى الفريق " إنذارين " وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي امتلاك اللاعب " 3 إنذارات " للغياب عن المباريات .

ويمتلك محمد الشناوى إنذارا واحدا وهو ما يشير إلى انه حال الحصول على البطاقة الصفراء فى المباراة المقبلة سيشارك بشكل طبيعى فى المباراة النهائية وكذلك الأمر بالنسية للمالى أليو ديانج . وكان المارد الأحمر نجح فى الفوز على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالمغرب .

ووجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".

وأضاف : " لازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".