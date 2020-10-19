حسين رجب لاعب المصري يجري عملية جراحية بمفصل الحوض

خضع حسين رجب لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لعملية جراحية بالمنظار لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة التي تسببت في معاناة اللاعب خلال الفترة الأخيرة التي ابتعد خلالها عن الملاعب لأشهر عديدة.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لفترة نقاهة تمتد لأسابيع يؤدي خلالها اللاعب بعض تدريبات العلاج الطبيعي الخفيفة للغاية قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لنحو شهرين كاملين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

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