نادي المصري: تأكد غياب الليبي مفتاح طقطق عن مباراة وادي دجلة

تأكد غياب اللاعب الدولي الليبي مفتاح طقطق عن مباراة المصري بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري العام والتي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة والمقرر إقامتها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وطنطا التي أقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى النقطة الخامسة والأربعين يحتل بهم المركز السابع بالدوري.

هذا وكان الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة وهي المباراة التي لم يتم تحديد موعدها بعد من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وان كانت كافة المؤشرات تشير إلى إقامة مباريات الجولة الأخيرة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

جاء القرار عقب نهاية مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام نظيره فريق طنطا والتي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.