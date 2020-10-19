‏البعثة تغادر الفندق.. ومسحة طبية لساسي

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة بالمغرب متوجهة إلى مطار محمد الخامس استعدادا للعودة لمصر بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد حقق فوزا غاليا أمس على مضيفه الرجاء المغربي في عقر داره بهدف دون رد على أن يخوض مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل ، وستطير البعثة إلى القاهرة في الثالثه عصرا لتصل الثامنة مساء اليوم.

في الوقت نفسه فقد أجرى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة صباح اليوم ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال يومين بعد الاطمئنان على نتيجة المسحة.

وتقرر أن يبقى مع اللاعب الدكتور ابراهيم عنبه عضو الجهاز الطبي‏.