‏البعثة تغادر الفندق.. ومسحة طبية لساسي

وكان الفريق قد حقق فوزا غاليا أمس على مضيفه الرجاء المغربي في عقر داره بهدف دون رد على أن يخوض مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل ، وستطير البعثة إلى القاهرة في الثالثه عصرا لتصل الثامنة مساء اليوم.
في الوقت نفسه فقد أجرى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة صباح اليوم ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال يومين بعد الاطمئنان على نتيجة المسحة.
وتقرر أن يبقى مع اللاعب الدكتور ابراهيم عنبه عضو الجهاز الطبي.
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