تأكيدا لصدى البلد.. محمد يوسف مديرا فنيا لـ البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادى البنك الأهلى التعاقد مع محمد يوسف لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد . ووقع محمد يوسف بشكل رسمي على عقود تدريب البنك الأهلى لمدة موسمين مقبلين . وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى البنك الأهلى مع محمد يوسف لإقناعه بتدريب الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز ، واقتنع محمد يوسف بالفكرة خاصة بعد تقديم رؤية جيدة له من قبل المسئولين . يذكر ان دوت الخليج قد أشار أمس إلى تولى محمد يوسف تدريب فريق البنك الأهلى خلال الموسم الكروى الجديد . وكان عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز ، ويعد محمد يوسف واحدا من المدربين أصحاب القدرات الجيدة والمتوج من قبل مع الأهلى بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز .

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