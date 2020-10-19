شخصية بطل وأفضل مدرب بـ إفريقيا.. مدرب الوداد السابق يتغزل في موسيماني

وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " موسيماني أفضل مدرب في إفريقيا من وجهة نظري ".
وتابع : " شخصية البطل بقلبه وسيضيف كثيرًا للنادي الأهلي ، فهو إنسان حاسم في قراراته ومنضبط للغاية في تصرفاته".
واختتم : "مدرب جيد للغاية كنت أتمناه للوداد ، فهو مدرب سواء كان فائزًا أو خاسرًا فهو يلعب بنفس الروح الرياضية ".
يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على نادي الوداد بنتيجة 2 /0 ، على ملعب محمد الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة القادم على إستاد القاهرة.
يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على نادي الوداد بنتيجة 2 /0 ، على ملعب محمد الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة القادم على إستاد القاهرة.
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