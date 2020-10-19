شخصية بطل وأفضل مدرب بـ إفريقيا.. مدرب الوداد السابق يتغزل في موسيماني

أكد لطفي رضا مدرب حراس مرمى الوداد السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، هو أفضل مدرب بإفريقيا مشيرًا إلى أنه يمتلك شخصية البطل.

وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " موسيماني أفضل مدرب في إفريقيا من وجهة نظري ".

وتابع : " شخصية البطل بقلبه وسيضيف كثيرًا للنادي الأهلي ، فهو إنسان حاسم في قراراته ومنضبط للغاية في تصرفاته".

واختتم : "مدرب جيد للغاية كنت أتمناه للوداد ، فهو مدرب سواء كان فائزًا أو خاسرًا فهو يلعب بنفس الروح الرياضية ".