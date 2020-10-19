استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.. المصري يستأنف تدريباته الخميس

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الاول بنادى المصرى، منح لاعبيه راحة سلبية ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل.



جاء القرار عقب نهاية مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام نظيره فريق طنطا والتي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويواصل الفريق الاول بالمصرى تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة وهي المباراة التي لم يتم تحديد موعدها بعد من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وان كانت كافة المؤشرات تشير إلى إقامة مباريات الجولة الأخيرة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري