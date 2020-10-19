حقق طلائع الجيش فوزًا صعبًا على نظيره نادي مصر في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز. هدف المباراة الوحيد أحرزه البديل أحمد سمير في الدقيقة 92، ليحقق لفريقه الانتصار التاسع في الدوري هذا الموسم. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي طلائع الجيش للنقطة 41 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 21 نقطة في المركز السابع عشر. يذكر أن نادي مصر ودع منافسات بطولة الدوري العام رفقة فريقي حرس الحدود وطنطا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلائع الجيش يفوز على نادي مصر بهدف نظيف في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.