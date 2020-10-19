كلوب: ننتظر عودة فان دايك كالزوجة الصالحة التي تريد خروج رجلها المسجون

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، قد أعلن أمس عن إصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا:"نحن هناك من أجله ، إنه يعلم ذلك وسننتظره مثل الزوجة الصالحة التي تنتظر زوجها عندما يكون في السجن وسنفعل كل ما يمكننا القيام به لتسهيل الأمر عليه.. اليوم هو بالفعل أول يوم للتعافي من الإصابة."
وأضاف:"فيرجيل الآن سيغيب لفترة من الوقت ، هذا واضح. لا نريد تحديد أي إطار زمني لأن كل لاعب مختلف وكل فرد مختلف. عندما رأيت ذلك ، كنت واضحًا تمامًا أنه سيخرج عن الفريق لمدة طويلة."
ويلاقي نادي ليفربول نظيره نادي أياكس الهولندي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.
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