أول رد من اتحاد الكرة بشأن حضور الجماهير لنهائي أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك

كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن حقيقة حضور الجماهير في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على إستاد القاهرة؛ حال تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية.

وقال "سلطان"، في تصريحات إذاعية على إذاعة "راديو مصر"، "أهنئ الأهلي والزمالك على الأداء في مباراتي الذهاب على ملعب محمد الخامس".

وتابع "حضور الجماهير في مباراة النهائي أمر لم يُحسم حتى الآن، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنع حضورهم وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع للحفاظ على سلامة اللاعبين".

وأضاف "سنعرض مقترح بإمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية حال تأهل قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي".

واختتم "حضور الجماهير هو طلب من الناديين، ولكن هناك إجراءات احترازية وموافقة أمنية، وفي حال الموافقة علي حضورهم سيكون المباراة لها طابع خاص".

يذكر أن نادي الزمالك فاز على نظيره الرجاء بهدف نظيف، بينما انتصر النادي الأهلي على نظيره الوداد بهدفين دون رد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.