أول تعليق من أحمد شوبير على توسطه لتولى محمد يوسف تدريب البنك الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توسطه لمحمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأحمر من أجل توليه تدريب البنك الأهلي.

وكان البنك الأهلي قد أعلن تولي تدريب محمد يوسف المسئولية، بداية من الموسم القادم خلفًا لعيد مرازيق، وذلك عبر مؤتمر صحفي أجراه النادي صباح اليوم.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حاجة غريبة جدا كلام كتير منتشر إني اتوسطت للكابتن محمد يوسف عشان يدرب البنك الأهلي الحقيقة كان نفسي أنال الشرف ده لإن كابتن يوسف مدرب محترم ومكسب لأي فريق".