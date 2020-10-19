أول تعليق من أحمد شوبير على توسطه لتولى محمد يوسف تدريب البنك الأهلي

وكان البنك الأهلي قد أعلن تولي تدريب محمد يوسف المسئولية، بداية من الموسم القادم خلفًا لعيد مرازيق، وذلك عبر مؤتمر صحفي أجراه النادي صباح اليوم.
وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حاجة غريبة جدا كلام كتير منتشر إني اتوسطت للكابتن محمد يوسف عشان يدرب البنك الأهلي الحقيقة كان نفسي أنال الشرف ده لإن كابتن يوسف مدرب محترم ومكسب لأي فريق".
واختتم: "الحقيقة لم أتدخل مطلقا وكان الأفضل إنكم تسألوا الأفاضل في نادي البنك الأهلي بدل ما تسمعوا كلام شوية سماسرة كدابين".
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