الاتحاد العربي يؤجل إعلان موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وذكر الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الشباب سيستضيف الاتحاد في الثاني من ديسمبر المقبل، في مباراة الذهاب.



وأضاف أن مباراة العودة والتي ستقام في مدينة جدة، ستلعب في الرابع من يناير من العام المقبل.



وأوضح الاتحاد العربي أن موعد مباراة الإياب للدور ذاته بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي سيتم تحديده لاحقا.



وكان الإسماعيلي قد فاز ذهابا 1 / صفر في مدينة الإسماعيلية .



وكان الاتحاد العربي قد أعلن في وقت سابق عن استئناف منافسات البطولة العربية بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.