الرياضة

رسميا.. سموحة يحصل على خدمات مدافع الإنتاج الحربي

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أنهي محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي اتفاقه مع نادي سموحة من أجل الإنتقال إلي صفوف الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل
وانتقل محمود البدري إلي نادي سموحة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري .

ووقع محمود البدري على عقود انضمامه إلي نادي سموحة بشكل رسمي ولايتبقي سوي إعلان الفريق السكندري عن الصفقة بعد نهاية الموسم .

وفضل محمود البدري الإنتقال إلي صفوف نادي سموحة على الرغم من تلقيه العديد من العروض نظرا للتقدير المادي المعنوي من قبل مجلس إدارة  الفريق السكندري بالإضافة إلي رغبة أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة في إنضمام اللاعب 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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