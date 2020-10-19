كشف الكرواتي سلافن بيليتش، المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد محترفنا المصري أحمد حجازي كأساسي في تشكيل فريقه وست بروميتش ألبيون للمرة الأولى هذا الموسم، بعد غيابه عن أول 4 جولات للفريق في بسبب الإصابة. وجاء تشكيل وست بروميتش ألبيون كالتالي: في حراسة المرمى: جونستون خط الدفاع: فورلينج - إيفانوفيتش - أحمد حجازي - تاوسوند خط الوسط: ليفرمور - جاليجير - كروفونوفيتش - بيريرا خط الهجوم: ديانجانا - جرانت ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل بيرنلي المركز العشرين والأخير برصيد صفر من النقاط قبل المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حجازي يقود تشكيل وست بروميتش أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.