وأكد حسام حسن، أن لاعبي الفريق قادرون على تحقيق الفوز بشرط الالتزام بالتعليمات، وبذل الجهد خلال التدريبات، ونسيان المرحلة الماضية.

وتابع "لا يوجد مكان محجوز داخل الفريق، وأن الجهد والعرق هما فقط المعيار الرئيسي للوجود ضمن التشكيلة الأساسية". وأثنى العميد، على الدور الرئيسي الذي يبذله محمد مصيلحي رئيس النادي في توفير جميع مطالب اللاعبين. وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التدريبات الصباحية بقيادة حسام حسن؛ استعدادًا للمباراة القادمة أمام المقاولون العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا يوجد مكان محجوز.. حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بمصالحة الجماهير بالفوز على المقاولون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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