بدر بانون يبدع.. ماذا قدم مدافع الأهلي الجديد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟

حقق نادي الزمالك انتصارًا مهمًا على حساب نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك قدم مباراة رائعة تكتيكيًا، ونجح في وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا مدخلًا الفرحة على قلوب مشجعيه في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة.

انتصار الزمالك تابعه الأهلاوية لمشاهدة مدافعهم القادم بدر بانون قائد فريق الرجاء، والذي أتم بالفعل الاتفاق على الانتقال لنادي القرن الأفريقي بعد نهاية مشوار فريقه في بطولة دوري الأبطال.

بانون ظهر بأداء رائع للغاية خطف به قلوب مشجعي المارد الأحمر حتى قبل أن يلعب بقميص الفريق، وأدخل الطمأنينة على قلوبهم فيما يخص دفاع الأهلي في السنوات المقبلة.

وفي هذا التقرير، نستعرض بالأرقام ماذا قدم بدر بانون ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

- لعب بدر بانون 90 دقيقة

- لمس الكرة 48 مرة

- دقة تمريراته بلغت 80%

- قام بـ 2 تشتيت للكرة

- فاز بـ 2 صراع هوائي مع لاعبي الزمالك

- قام بـ 2 مراوغة صحيحة

- صنع فرصة للتسجيل للاعبي الرجاء