كافاني يغيب عن قائمة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن قائمة فريقه المسافرة للعاصمة الفرنسية باريس، من أجل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة غياب إدينسون كافاني المهاجم السابق للفريق الباريسي لعدم جاهزيته، وهاري ماجواير وإيريك بايلي وماسون جرينوود بسبب الإصابة. وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا - دين هندرسون خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - تيموثي فوسو منساه - أكسيل توانزبي - لوك شاو - أليكس تيليس - براندون ويليامز خط الوسط: بول بوجبا - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديز - نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتومناي - فريد - فاكوندو بليستيري - دانيال جيمس - خوان ماتا. خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - أوديون إيجالو وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب حديقة الأمراء بباريس.

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