الشوط الأول.. وست بروميتش يتعادل مع بيرنلي في البريميرليج بمشاركة حجازي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي وست بروميتش ألبيون وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان شحيح الفرص من جانب الفريقين، ولكن جرانت سجل هدفًا لوست بروميتش ألبيون في الدقيقة 37، ليعود الحكم لتقنية الفار والتي أثبتت وجوده في موقع تسلل، ليتم إلغاء الهدف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتواجد محترفنا المصري أحمد حجازي كأساسيًا في تشكيل فريقه وست بروميتش ألبيون للمرة الأولى هذا الموسم، بعد غيابه عن أول 4 جولات للفريق في بسبب الإصابة. وجاء تشكيل وست بروميتش ألبيون كالتالي: في حراسة المرمى: جونستون خط الدفاع: فورلينج - إيفانوفيتش - أحمد حجازي - تاوسوند خط الوسط: ليفرمور - جاليجير - كروفونوفيتش - بيريرا خط الهجوم: ديانجانا - جرانت ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة ، فيما يحتل بيرنلي المركز العشرين والأخير برصيد صفر من النقاط قبل المباراة التي انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف

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