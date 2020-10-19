أهلًا بالذئاب.. المقاولون العرب يعود للكونفدرالية.. وإنجازات الماضي في الذاكرة

ضمن نادي المقاولون العرب التواجد في بطولة كأس الكونفدرالية للموسم المقبل، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

نادي المقاولون العرب بقيادة الداهية عماد النحاس، استطاع مرة أخرى العودة لمصاف الكبار حيث مكانه الطبيعي، بعد مواسم من التقلبات وعدم التوفيق رغم توفير كافة الإمكانيات.

المقاولون العرب استطاع أخيرًا العودة للمشاركات الأفريقية بعد غياب، وهو ثالث أكثر الأندية المصرية نجاحًا على المستوى القاري، لذا فإن عودته لن تكون مقتصرة على المشاركة فقط، بل المنافسة كما كان يحصل في ثمانينيات القرن الماضي أو مطلع الألفية.

المقاولون العرب سيشارك في دوري الكونفدرالية بعد تأكيد الاتحاد المصري أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى سيشاركون في البطولات القارية للعام المقبل، لذا فإننا سنشهد ذئاب الجبل يشاركون في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل بشكل رسمي.

المقاولون العرب استطاع الحصول على لقب الدوري المصري عام 1984، كما حقق بطولة الأندية أبطال الكؤوس في أفريقيا 3 مرات، فهل تنجح كتيبة عماد النحاس في تكرار إنجازات حمدي نوح ومحمد عودة ؟.