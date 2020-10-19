ودخل مسئولو الفريق الإسباني في مفاوضات جادة مع مسئولي سموحة من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة.
وينتظر فرج عامر رأي محمد حليمو في العرض المقدم له إضافة إلى موافقة أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على رحيل اللاعب.
ووقع محمود البدري على عقود انضمامه إلي نادي سموحة بشكل رسمي ولا يتبقي سوي إعلان الفريق السكندري عن الصفقة بعد نهاية الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض إسباني لشراء حليمو سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.