عرض إسباني لشراء حليمو سموحة

ودخل مسئولو الفريق الإسباني في مفاوضات جادة مع مسئولي سموحة من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة.

ورحب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال لاعب الفريق عقب تقديم العرض المناسب لقيمة اللاعب من أجل الموافقة على رحيله.

وينتظر فرج عامر رأي محمد حليمو في العرض المقدم له إضافة إلى موافقة أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على رحيل اللاعب.

ومن جهة أخرى، أنهى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، اتفاقه مع نادي سموحة من أجل الانتقال إلي صفوف الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل.