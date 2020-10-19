سيد عبد الحفيظ يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في لقاء العودة أمام الوداد

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، لم يأخذ وقتا للتعرف على اللاعبين.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال تصريحات هاتفية عبر فضائية النادي الأهلي أن، "موسيماني لم يأخذ وقتا للتعرف على الفريق، كما أنه ينادي اللاعبين بأسمائهم لأنه على علم بها".

وتابع: "موسيماني يتواجد في إفريقيا على مدار خمسة أو ستة أعوام ويعرف اللاعبين وإمكانياتهم جيدا".

وأكد عبدالحفيظ أن محمود كهربا لاعب الفريق اقترب من إعلان جاهزيته للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي إفريقيا.

وأوضح أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية.

وأتم قائلا: "كهربا سيكون قريبا من الانضمام لقائمة الفريق في مباراة الوداد المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة موسيماني، حال شفائه نهائيا من الإصابة، وفي ظل عملية تجهيزه التي تتم بشكل جيد جدا".

يُذكر أن الأهلي بقيادة موسيماني حقق فوزا ثمينا خارج الأرض على الوداد بثنائية محمد مجدي أفشة وعلي معلول، واقترب خطوة من الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا.