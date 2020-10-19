وست بروميتش ألبيون يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي بمشاركة حجازي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي وست بروميتش ألبيون وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان شحيح الفرص من جانب الفريقين، ولكن جرانت سجل هدفًا لوست بروميتش ألبيون في الدقيقة 37، ليعود الحكم لتقنية الفار والتي أثبتت وجوده في موقع تسلل، ليتم إلغاء الهدف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سيطر وست بروميتش ألبيون على مجريات اللعب لكن دون أن يهزوا شباك بيرنلي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.