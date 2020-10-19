عقب موقعة الرجاء.. عودة بعثة الزمالك للقاهرة قادمة من المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عائدة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وكان الزمالك فاز على الرجاء بطل المغرب بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي اقيمت بينهما باستاد محمد الخامس ، سجله المغربي أشرف بن شرقي.



وتخلف التونسي فرجاني ساسي لاهب وسط الفريق عن الوصول مع البعثة لإصابته بفيروس كورونا المستجد وخضع اللاعب لمسحة طبية ينتظر نتيجتها للعودة إلى مصر.