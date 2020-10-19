وكان الزمالك فاز على الرجاء بطل المغرب بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي اقيمت بينهما باستاد محمد الخامس ، سجله المغربي أشرف بن شرقي.
وتخلف التونسي فرجاني ساسي لاهب وسط الفريق عن الوصول مع البعثة لإصابته بفيروس كورونا المستجد وخضع اللاعب لمسحة طبية ينتظر نتيجتها للعودة إلى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب موقعة الرجاء.. عودة بعثة الزمالك للقاهرة قادمة من المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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