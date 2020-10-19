ورافق الخطيب خلال الجولة التفقدية المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، والعميد أحمد النحاس، نائب مدير الفرع، والعميد محمود حزين، مدير أمن فرع النادي بمدينة نصر.
واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذي يسع ١٠٠ سيارة، ويجري العمل على الانتهاء منه، ليكون متاحًا أمام الأعضاء خلال ٦ أشهر.
كما اشتملت الجولة التفقدية على متابعة ملف الملاعب الجديدة، وسور النادي، ومجمع حمام السباحة، والاطمئنان على سير العمل في الملف الإنشائي بشكل عام بفرع مدينة نصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.