الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بجولة تفقدية، اليوم الإثنين، داخل فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية وأعمال التطوير داخل الفرع.



ورافق الخطيب خلال الجولة التفقدية المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، والعميد أحمد النحاس، نائب مدير الفرع، والعميد محمود حزين، مدير أمن فرع النادي بمدينة نصر.



واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذي يسع ١٠٠ سيارة، ويجري العمل على الانتهاء منه، ليكون متاحًا أمام الأعضاء خلال ٦ أشهر.



كما اشتملت الجولة التفقدية على متابعة ملف الملاعب الجديدة، وسور النادي، ومجمع حمام السباحة، والاطمئنان على سير العمل في الملف الإنشائي بشكل عام بفرع مدينة نصر.