وبحسب موقع " لو 360 سبورت" المغربي ، فإنه بعد إجراء الفحوصات للاعبي الرجاء للكشف عن فيروس كورونا، جاءت مسحات كل من محسن متولي وعبد الإله الحافيظي وأنس جبرون وعمر العرجون إيجابية، لتتأكد إصابتهم بالفيروس المتفشي.
وأضاف الموقع أن هذا الرباعي سيبقي في المغرب إضافة إلى أيوب نناح ومحمد أزريدة اللذين أصيبا بفيروس كورونا قبل لعب مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ولعب الرباعي المذكور سلفًا أمام الزمالك أمس في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.
وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة.. إصابة 4 لاعبين في الرجاء بـ فيروس كورونا خالطوا لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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