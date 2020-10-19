أخبار الزمالك .. بشرى بشأن فرجاني ساسي .. إصابة 4 لاعبين من الرجاء بـ كورونا

أعلن اللاعب الدولي فرجاني ساسي نجم وسط منتخب تونس والزمالك ، عن نتيجة عينة فيروس كورونا .

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إصابة 4 لاعبين جدد في فريق الرجاء البيضاوي المغربي بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يواجه طارق حامد ومصطفى محمد ومحمد أبو جبل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك خطر الغياب عن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا حال الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الرجاء المغربي السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا.

حصل الدولي محمد أبوجبل، حارس نادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي المغربي مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عائدة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.