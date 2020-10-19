الفيفا يسلط الضوء على أخطبوط الأهلي عقب التألق أمام الوداد.. تفاصيل

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الناطق باللغة العربية، عن أبرز خمسة حراس مرمى في قارة إفريقيا ومنهم محمد الشناوي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي.

وشهدت القائمة التى ذكرها موقع "الفيفا"، فى تقريره، عن تواجد خمسة حراس من القارة السمراء، هم "ياسين بونو حارس المغرب وفريق إشبيلية، ومحمد الشناوي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، وإدوارد ميندي من السنغال والمتواجد في صفوف تشيلسي الإنجليزي، أندريه أونان حارس الكاميرون وفريق أياكس أمستردام الهولندي، وأخيرًا دينيس أونيانجو الأوغندي ولاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي".

وأفاد الموقع الرسمي لـ "فيفا" الناطق باللغة العربية، بأن طريق المصري محمد الشناوي إلى الساحة الدولية لم يكن مفروشًا بالورود، ولا بد من التذكير هنا بأن سلفه في منتخب بلاده كان عصام الحضري، أسطورة كرة القدم الأفريقية الذي ظل يدافع عن عرين الفراعنة حتى سن 45 عامًا، ليصبح بذلك، في نسخة روسيا 2018، أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم.