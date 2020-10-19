وزير الشباب يلتقي كبار الفنانين لتناول شخصية البطل الرياضي في الأعمال الدرامية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى دعم البطل الرياضي في الدراما الفنية، وذلك بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ونخبة من كبار الفنانين والمخرجين والكُتاب والإعلاميين والشخصيات العامة، مساء اليوم.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفن والدراما لهما دور كبير في تشكيل الوعي لدى المواطنين ومنهم النشء والشباب، فالفن هو مرآة تعكس ما يدور بالمجتمعات، ومن خلالهما نستطيع بناء جيل جديد من الشباب على دراية كبيرة من الوعي ومتفهم لكل قضايا وطنه، مما يساهم في بناء المجتمع بصورة أفضل.
وناشد "صبحي" جميع الفنانين بضرورة تناول فكرة دعم البطل الرياضي في الأعمال الفنية ليكون قدوة لأبنائنا، وتناول قصص نجاح هؤلاء الأبطال لتحفيز النشء والشباب على الاقتداء بهم، وإيجاد نماذج ناجحة تنشر قيم ومبادئ المجتمع المصري، مؤكدًا أن الرياضة ستظل القوة الناعمة في نشر السلام والمحبة بين جميع طوائف الشعب.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدراما التليفزيونية قادرة على المساهمة في حل العديد من المشكلات، من خلال تقديم رسائل إيجابية تحث المواطنين والشباب في مختلف المجالات على القيم الجيدة داخل المجتمع.
تجدر الإشارة إلى ان الملتقى يهدف إلى عرض النماذج الرياضية المصرية المميزة والتي يمكن تناولها وعرضها من خلال الأعمال الفنية والدرامية كنماذج ترمز للقدوة وقصص نجاح وكفاح في الحياة العلمية والعملية والرياضية للشباب المصري.
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