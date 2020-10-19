بعد تسجيل 100 هدف مع الريدز.. محمد صلاح يرتدي حذاء ذهبيا في مباراة ليفربول أمام أياكس.. تفاصيل

يرتدي النجم محمد صلاح جناح نادي ليفربول حذاءً ذهبيًا في مباراة فريقه المقبلة أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن الشركة الراعية لحذاء محمد صلاح، قررت تكريمه بعمل حذاء ذهبي خاص به يرتديه في المباراة المقبلة، بمناسبة وصوله لهدفه الـ 100 مع ليفربول في مختلف المسابقات.

وأكدت الصحيفة أن صلاح سيرتدي هذا الحذاء فقط في مباراة الفريق المقبلة أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ 100 مع ليفربول بعدما أحرز هدفًا في شباك نادي إيفرتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي نادي ليفربول نظيره أياكس الهولندي يوم الأربعاء المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.