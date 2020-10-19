حسنية أغادير يفرض التعادل على نهضة بركان في الشوط الأول

تعادل فريق حسنية أغادير مع منافسه نهضة بركان ايجابياََ 1-1، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب "المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله"، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تقام من مباراة واحدة فقط ويخرج المغلوب مباشرة بحسب قرار الكاف.

وتمكن محمد عزيز لاعب نهضة بركان من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 20 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وتعادل عماد كيماوي لاعب حسنية اغادير في الدقيقة 30، وفرض التعادل على مواطنه نهضة بركان في شوط المباراة الاول.

ووصل نهضة بركان إلى هذا الدور بعدما عبر عقبه المصري البورسعيدي بثلاثية لهدفين في مجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا، وانتهى الذهاب بهدفين لكل منهما، والإياب فوز الفريق المغربي بهدف دون رد على أرضه.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، نظيره الفائز من مواجهة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني والتي تقام في التاسعة من مساء غد الثلاثاء.

ويبدأ نهضة بركان مباراة اليوم بتشكيل يضم:

لعروبي، عزيز، دايو، مقدم، النمساوي، لعشير، الناجي، الهيلالي، كروش، حدراف، ياجور.

في المقابل جاءت تشكيلة حسنية أغادير كالتالي:

الحواصلي - باعدي - بوفتيني - صاديقي - ماني - أوبيلا - شاوش - كيماوي - الفحلي - الملوكي - البركاوي.