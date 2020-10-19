ضرب مثال للوفاء.. الاتحاد الدولي للطائرة يشيد بنجم الأهلي ومنتخب مصر

أشاد موقع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بمسيرة أحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي للكرة الطائرة.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد تقرير خاص باللاعب الذي حصد جميع الجوائز المتاحة فى افريقيا واهتمت به جميع اندية العالم ولكنه رفض جميع العروض و تمسك بالبقاء فى النادي الأهلي ليضرب مثال عظيما فى الوفاء.

وقال الموقع في تقرير عن اللاعب " صلاح حصل على كل جائزة تقريبًا متاحة في إفريقيا كان مستهدفا من قبل الأندية في جميع أنحاء العالم؛ لكن اللاعب ظل وفيا لبلده مصر والنادي الأهلي القاهري، اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا ، والذي بدأ مسيرته الدولية مع الأهلي في بداية الألفية ، شارك لفترة وجيزة في الخارج فقط مع فترات في دينامو يانتر الروسي، بالإضافة لفترة احتراف ناجحة في أندية تركية وهي هالك بانك التركى، ثم نادى جالطة سراى التركى موسم 2013 / 2014 .

وألقى التقرير الضوء على مسيرة صلاح المحلية قائلا : بخلاف الأهلي ، لعب صلاح أيضًا مع طلائع الجيش في مصر ، لكنه عاد الآن للنادي الأهلي منذ عام 2018، ويواصل مسيرة لامعة مع النادي، فاز بسبعة ألقاب في بطولة الأندية الأفريقية (ستة منها مع الأهلي) بالإضافة إلى خمس ميداليات ذهبية في البطولة العربية للأندية.

ويمتلك صلاح مزيدًا من الإنجازات مع المنتخب المصري، الذي انضم إليه لأول مرة في عام 2003 وقاده إلى ما لا يقل عن ست ميداليات ذهبية متتالية في البطولة الأفريقية ، من 2005 إلى 2015.

وواصل : بالإضافة إلى هذا، هناك عدد كبير من الجوائز الفردية التي حصل عليها صلاح، بعيدًا عن مصر وإفريقيا ، حيث أثبت نفسه أنه أفضل لاعب في العقدين الماضيين، فقد ترك بصمته أيضًا في كأس العالم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة 2011 كأفضل مهاجم ونسخة 2015 من نفس المسابقة، حيث برز كأفضل هداف مع 230 نقطة (أو 21 لكل مباراة).