ولفرهامبتون يفوز على ليدز 1 - صفر في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ولفرهامبتون على ليدز يونايتد بهدف نظيف، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. هدف المباراة الوحيد أحرزه المكسيكي راؤول خيمينيز بعد تمريرة رائعة من كيلمان، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم. وألغى حكم اللقاء هدفًا للمغربي رومان سايس، بسبب تسلل زميله بودينس الذي مرر له الكرة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة التاسعة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ليدز عند 7 نقاط في المركز العاشر.

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