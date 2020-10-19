أخبار الأهلي | موقف محمد الشناوي من اللعب أمام الوداد.. أرقام صفقة الفريق الجديدة بمباراة الزمالك

نشر موقع دوت الخليج مجموعة من أخبار النادي الأهلي على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.

أشاد موقع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بمسيرة أحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي للكرة الطائرة.

تغلب رجال الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي على فريق جزيرة الورد بنتيجة 86-49 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري المرتبط في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بجولة تفقدية، اليوم الإثنين، داخل فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية وأعمال التطوير داخل الفرع.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، لم يأخذ وقتا للتعرف على اللاعبين.

حقق نادي الزمالك انتصارًا مهمًا على حساب نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود كهربا لاعب الفريق، اقترب من جاهزيته للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي إفريقيا.

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الناطق باللغة العربية، عن أبرز خمسة حراس مرمى في قارة إفريقيا ومنهم محمد الشناوي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي.