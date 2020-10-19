وكيله: فرجاني ساسي يعود إلى القاهرة غدا مع بعثة الوداد

ويعود اللاعب قادما من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.
وخضع فرجاني لمسحة أمس الأول وجاءت نتيجتها إيجابية، قبل أن يخضع لمسحة جديدة اليوم وتلقى نتيجتها وجاءت سلبية.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت.
يأتي هذا استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.
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