الرياضة

وكيله: فرجاني ساسي يعود إلى القاهرة غدا مع بعثة الوداد

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كشف مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة اللاعب إلى القاهرة غدا الثلاثاء.

ويعود اللاعب قادما من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس .

وخضع فرجاني لمسحة أمس الأول وجاءت نتيجتها إيجابية، قبل أن يخضع لمسحة جديدة اليوم وتلقى نتيجتها وجاءت سلبية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت.

يأتي هذا استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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