الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يهزم حسنية أغادير 2-1 وينتظر الفائز من مباراة بيراميدز

تغلب فريق نهضة بركان على منافسه حسنية أغادير بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله"، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تقام من مباراة واحدة فقط ويخرج المغلوب مباشرة بحسب قرار الكاف.

وتمكن محمد عزيز لاعب نهضة بركان من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ٢٠ من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وتعادل عماد كيماوي لاعب حسنية اغادير في الدقيقة 30، وفرض التعادل على مواطنه نهضة بركان في شوط المباراة الأول.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع محمد عزيز أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وحصل 6 لاعبين من فريق حسنية اغادير على بطاقات صفراء خلال شوطي المباراة.

وبهذا الفوز ينتظر فريق نهضة بركان نظيره الفائز من مواجهة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني والتي تقام في التاسعة من مساء غد الثلاثاء.

ودخل نهضة بركان مباراة اليوم بتشكيل يضم:

لعروبي، عزيز، دايو، مقدم، النمساوي، لعشير، الناجي، الهيلالي، كروش، حدراف، ياجور.

في المقابل جاءت تشكيلة حسنية أغادير كالتالي:

الحواصلي - باعدي - بوفتيني - صاديقي - ماني - أوبيلا - شاوش - كيماوي - الفحلي - الملوكي - البركاوي.